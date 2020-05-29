Происшествия

В сети показали момент ранения одного из участников перестрелки в Броварах (видео 18+)

Во время перестрелки в Броварах один из участников инцидента был ранен в ногу — этот момент попал на видео, которое снимают местные жители.

Видео в сеть выложил блогер «Позивний Колим»: «Еще немного видео с другого ракурса, на котором участники перестрелки в Броварах разбегаются, а в кого-то попадает пуля. Трэш».

Ще трохи відео з іншого ракурсу на якому учасники перестрілки в Броварах розбігаються, в когось влучає куля!!!

Треш!!! pic.twitter.com/7hB8pJFeRV — Позивний Колим (@Kolym0224) May 29, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время перестрелки в Броварах пострадали три человека. У одного из них — ранение легкого, у другого раздроблены кости голени.

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