Стиль жизни

Когда есть острую пищу, а когда отказаться от мяса: лунная диета на июнь-2020

О том, как питаться в каждый день июня 2020 года, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова, ориентируясь по лунному календарю. Ранее она дала советы, что можно делать, а чего стоит избегать в течение недели с 1 по 7 июня.

1 июня

Рекомендуется еда с большим количеством клетчатки, которой нужно заменить мясо. Чтобы похудеть, нужно пить больше чистой — негазированной — воды, травяных отваров и чаев.

2 июня

Необходимо пить как можно больше воды. Количество потребляемой пищи нужно сократить, а еще лучше — отказаться от нее вообще.

3 июня

Голодания нужно избегать — желудок нуждается в нагрузке, но она должна быть щадящей. Количество воды — в отличие от двух предыдущих суток — рекомендуется сократить, поскольку пользы она в это время не принесет.

4 июня

Количество воды — в том числе, и жидкой пищи — важно сократить, в противном случае она не будет выводится из организма, а «осядет» в виде отеков. Рекомендуется также отказаться от сладкого и продуктов брожения — капусты, выпечки, сочных фруктов, газированных напитков, пива и кваса.

5 июня

В пищу можно употреблять любые продукты, включая все острое и приправленное специями, но важно помнить о чувстве меры.

6 июня

Любые ограничения в питании можно отложить, но переедать тоже не стоит — это может негативно сказаться на самочувствии.

7 июня

Не рекомендуется есть мясо и тяжелую и жирную пищу, заменив ее овощами и фруктами, особенно зеленого цвета.

8−9 июня

Необходимо заменить жирные и жареные блюда — особенно это касается мяса — овощными.

10 июня

Важно отказаться от любых излишеств в еде — легкая пища позволит избежать отравления, которое весьма вероятно в этот день.

11 июня

В еде важно соблюдать умеренность, показано голодание и пост любой строгости.

12 июня

Рекомендуется отказаться от жирной и тяжелой пищи и спиртного.

13 июня

От голодания в любом его виде лучше отказаться, но и переедать не стоит.

14 июня

Мясом и рыбой необходимо пожертвовать в пользу молочных и молочнокислых продуктов.

15 июня

Желудок нужно нагружать, соблюдая умеренность, а жидкость — свести к минимуму. Вместо воды или сока лучше съесть сочный фрукт.

16 июня

Пользу организму принесут пост, голодание или диета.

17 июня

Поскольку все выпитое и съеденное моментально впитывается в кровь и откладывается в виде нежелательных наслоений на боках, питание должно быть умеренным.

18 июня

Рекомендованы к употреблению овощи и фрукты за исключением цитрусовых.

19 июня

Необходимо отказаться от мяса и выпечки, включив в рацион овощи, фрукты, соки и фиточаи.

20 июня

Рекомендуется умеренность в питании. Мясные блюда и алкоголь лучше вычеркнуть из рациона.

21 июня

Мясо диетологи советуют заменить кашами и овощными блюдами, от жирной и острой пищи отказаться, употребление жидкости сократить до минимума.

22 июня

Можно голодать и подбирать диету на ближайший лунный месяц — вплоть до 19 июля.

23 июня

Необходимо отказаться от алкоголя, табака, кофе и крепкого черного чая.

24 июня

Запрещено как переедать (особенно это касается мясных продуктов), так и голодать — нужно соблюдать меру.

25 июня

Нужно исключить из рациона ферментированные продукты — прежде всего, квашеную капусту и огурцы, алкогольные напитки лучше заменить фиточаями.

26 июня

Можно не отказывать себе в мясных блюдах, но необходимо не наедаться сразу на весь день, а питаться небольшими порциями. От молока и фаст-фуда рекомендуется отказаться.

27 июня

День, когда нельзя есть куриное мясо и яйца. Лучшие блюда — каши и салаты, а из напитков лучше всего предпочесть чистую — негазированную — воду.

28 июня

Хорошее время для экспресс-диеты — можно легко сбросить несколько килограммов. Категорически запрещена сухомятка — употребляемая в этот день пища должна быть горячей.

29 июня

Можно устраивать разгрузочный день и очищать организм от шлаков при помощи детокс-меню. Тем, у кого таких планов нет, рекомендуется заменить мясо рыбой и морепродуктами.

30 июня

Рекомендуется сократить количество употребляемой жидкости в любом ее виде и соли, которая может задержать жидкость в организме и привести к отекам и даже увеличению веса.

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