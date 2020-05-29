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За два дня до перестрелки жители Броваров сообщали о "титушках" на остановках (фото)

15:58 29 мая 2020
Маршрутка в Броварах
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Еще за несколько дней до перестрелки в Броварах, случившейся утром в пятницу, 29 мая, жителей города предупреждали о «титушках», которые запугивают водителей маршруток.

«Торгмаш! „Титушки“ второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке, ради которого это **** трудится. Где наши „доблестные“ правоохранительные органы, военкомат? В АТО их отправьте, хоть какая то польза …» — такое сообщение на страничке «Мои Бровары» появилось 27 мая.

Автор поста разместила несколько фото, сделанных на одной из остановок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,количество задержанных, которые подозреваются в участии в перестрелке в Броварах, выросло до 21 человека. С десяток парней задержали в Броварах, пятерых — в Житомирской области и столько же — в Винницкой области.

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