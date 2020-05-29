Стрельба в Броварах: пятерых участников разборок задержали на Винничине (фото)

Происшествия

После объявления полицией плана «Перехват» в связи с перестрелкой в Броварах, в Винницкой области задержали пятерых участников ЧП.

Пятерых парней, ехавших на белом BMW, задержали на въезде в город. «Один из автомобилей, которые были в ориентировке, задержали бойцы спецподразделения КОРД. Водителя и четырех пассажиров доставят в полицию Киевской области для проведения следственных действий», — сообщают в ГУНП в Винницкой области.

Количество задержанных возросло до 21 человека.

Тем временем в полиции по перестрелке в Броварах открыли уголовное производство. «Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в МВД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пятерых участников ЧП в Броварах задержали в Житомирской области.

После стрельбы в Броварах от должности отстранили руководителя полиции Винницкой области— часть вооруженных людей приехала в Киевскую область из Винницы.

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