Происшествия

Боец ВСУ подбил вражеский дрон со взрывчаткой на Донбассе: появились детали и фото

Один из бойцов 28-й Отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода ВСУ сбил в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) вражеский дрон. Беспилотник, как оказалось, был снабжен взрывным устройством.

Как сообщили «ФАКТАМ» в командовании мехбригады, инцидент произошел накануне в Донецкой области, в месте размещения подразделения. Противник использовал гражданский дрон модели DJI Phantom. Один из бойцов заметил летящий квадрокоптер и, убедившись, что это «не свой», сбил его.

Как рассказал сам военнослужащий Сергей, поначалу он услышал характерный звук, затем, собственно, увидел дрон.

«Доложил по рации и, убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях. Мы полезли доставать его оттуда и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор — старенький мобильный телефон…» — уточнил Сергей.

На место прибыли саперы, которые обезвредили взрывное устройство, а сам квадрокоптер передали на экспертизу.

Командование бригады решает вопрос о поощрении отличившегося военнослужащего.

Это не первый случай использования беспилотника для атаки на позиции сил Операции объединенных сил. Как сообщали ранее «ФАКТЫ» на Горловском направлении в ноябре 2019 года был сбит российский дрон со взрывчаткой. А днем ранее беспилотник сбросил боевую гранату на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Луганском, один боец получил множественные ранения.

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