Подделывала налоговые декларации: Forbes исключил Кайли Дженнер из списка миллиардеров (фото)

Шоу-бизнес

Журнал Forbes исключил купившую недавно особняк за 36,5 миллиона долларов американскую модель и бизнес-леди Кайли Дженнер из списка миллиардеров, снизив размеры ее капиталов до неполных 900 миллионов. Из них 340 миллионов долларов она, по данным Forbes, получила после вычета налогов от сделки с компанией Coty, которая в ноябре 2019 года объявила о покупке контрольного пакета акций (51%) косметического бренда Дженнер Kylie Cosmetics.

Остальное — стоимость доли Дженнер в Kylie Cosmetics, которая, как пишет Forbes, составляет не 49%, как утверждалось ранее, а 44,1%. К тому же, доля значительно потеряла в цене из-за влияния на экономику пандемии коронавируса.

В марте 2019-го года младшая сестра Ким Кардашьян была провозглашена изданием Forbes самым молодым в мире миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние. Таким образом она обошла Марка Цукерберга — основателя Facebook.

Теперь же Forbes утверждает, что 22-летняя Дженнер лгала о масштабе и успешности своего бизнеса «каждый год, начиная с 2016-го». И подделывала налоговые декларации, которые ее бухгалтер предоставлял изданию и на основе которых составлялся рейтинг.

Истинные цифры удалось выяснить благодаря финансовой информации, раскрытой Coty. Бизнес Кайли оказался вовсе не таким уж доходным. Поступления составили лишь 177 миллионов долларов за год. Причем, как утверждает Coty, это еще при том, что продажи возросли на 40% по сравнению с 2018-м годом. То есть в том году доходы Kylie Cosmetics составляли всего 125 миллионов долларов. Сама Дженнер тогда уверяла, что ее компания заработала за год 360 миллионов долларов.

Ранее Forbes включил в список миллиардеров мужа Ким Кардашьян Канье Уэста. Однако тот остался недоволен, утверждая, что издание занизило его состояния, указав его в размере 1, 26 миллиарда долларов. По словам Канье, на самом деле он «стоит» 3,3 миллиарда.

У самой младшей из сестриц клана Дженнер-Кардашьян обманчивы не только доходы, но и внешность. Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер, шокировала фанатов, появившись на публике без макияжа

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