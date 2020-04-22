Неузнаваема: Кайли Дженнер, удивила фанатов, появившись на публике без макияжа (фото, видео)

Шоу-бизнес

Объявленный в связи с пандемией коронавируса карантин преподносит сюрпризы. После того, как главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур шокировала своих фанатов снимком в спортивных штанах, пришел черед удивиться поклонникам американской модели и бизнес-леди Кайли Дженнер, считающейся самой молодой миллиардершей в мире, самостоятельно заработавшей свое состояние.

22-летнюю звезду Instagram, основательницу и владелицу косметической компании Kylie Cosmetics, засняли на улице Лос-Анджелеса в ее натуральном виде — без макияжа, без накладных ресниц, париков, фильтров и фотошопа. Кайли приехала в гости к подруге — с пакетом чипсов, в модном спортивном костюме стоимостью 1500 долларов, без прически и босиком.

Выглядит она практически неузнаваемой. Однако некоторые сочли, что, лишившись гламура, младшая сестра Ким Кардашьян стала выглядеть более привлекательно — естественно и мило. И теперь наконец похожу на саму себя.

В сети начали выкладывать фотографии Кайли в макияже и без. «Реальность против фантазии — исключительно хорошо демонстрирует Кайли Дженнер», «Хороший урок для тех, кто недоволен своей внешностью Легко смотреть на „готовую“ картинку — такую, как та, на которой Кайли справа. И думать: „Я никогда не буду так выглядеть“. Но без команды стилистов вы получаете такую Кайли Дженнер, как на картинке слева. Нормального человека» — писали пользователи соцсетей.

Reality vs Fantasy has been demonstrated exceptionally well by Kylie Jenner pic.twitter.com/6AyLC2dbEj — Loe (@TheTrut84124174) April 20, 2020

This is a good lesson for those of us who struggle with our own looks - its easy to look at a finished picture like the one on the right of Kylie Jenner and think I can never have looks like that but without teams of stylists you get Kylie Jenner on the left. A normal person pic.twitter.com/lQZDfB0L0v — Anna Mansager (@LionessGoddess) April 21, 2020

This is probably the only picture of kylie Jenner that i find it relatable pic.twitter.com/ffdlktz16c — emily (@stylesorbit) April 21, 2020

Недавно Кайли выложила в Instagram фото, на котором, как она уверяла, также предстала в своем натуральном виде. Однако многие усомнились в том, что она не воспользовалась при этом косметическими и цифровыми ухищрениями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее.

«ФАКТЫ» публиковали интервью с Кендалл Дженнер — Меня с детства окружают женщины. Даже мой отец стал женщиной, — Кендалл Дженнер.

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