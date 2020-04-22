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Шоу-бизнес

Неузнаваема: Кайли Дженнер, удивила фанатов, появившись на публике без макияжа (фото, видео)

9:47 22 апреля 2020 70
Кайли Дженнер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Объявленный в связи с пандемией коронавируса карантин преподносит сюрпризы. После того, как главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур шокировала своих фанатов снимком в спортивных штанах, пришел черед удивиться поклонникам американской модели и бизнес-леди Кайли Дженнер, считающейся самой молодой миллиардершей в мире, самостоятельно заработавшей свое состояние.

22-летнюю звезду Instagram, основательницу и владелицу косметической компании Kylie Cosmetics, засняли на улице Лос-Анджелеса в ее натуральном виде — без макияжа, без накладных ресниц, париков, фильтров и фотошопа. Кайли приехала в гости к подруге — с пакетом чипсов, в модном спортивном костюме стоимостью 1500 долларов, без прически и босиком.

Выглядит она практически неузнаваемой. Однако некоторые сочли, что, лишившись гламура, младшая сестра Ким Кардашьян стала выглядеть более привлекательно — естественно и мило. И теперь наконец похожу на саму себя.

В сети начали выкладывать фотографии Кайли в макияже и без. «Реальность против фантазии — исключительно хорошо демонстрирует Кайли Дженнер», «Хороший урок для тех, кто недоволен своей внешностью Легко смотреть на „готовую“ картинку — такую, как та, на которой Кайли справа. И думать: „Я никогда не буду так выглядеть“. Но без команды стилистов вы получаете такую Кайли Дженнер, как на картинке слева. Нормального человека» — писали пользователи соцсетей.

 

Недавно Кайли выложила в Instagram фото, на котором, как она уверяла, также предстала в своем натуральном виде. Однако многие усомнились в том, что она не воспользовалась при этом косметическими и цифровыми ухищрениями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chilling vibes

Публикация от Kylie Jenner (@kylie_10_jenner)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее.

«ФАКТЫ» публиковали интервью с Кендалл Дженнер — Меня с детства окружают женщины. Даже мой отец стал женщиной, — Кендалл Дженнер.

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