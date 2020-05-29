Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Украина

Только за два дня 30 000 участников проекта уже получили свои бонусы от приобретения ювелирных изделий.

Об этом рассказал основатель компании B2B jewelry Николай Гонта в прямом эфире на официальном канале в YouTube.

Задать вопрос мог любой желающий, позвонив в прямом эфире.

По словам собственника, новым клиентам бесперебойно начисляются выплаты каждую пятницу.

«Что касается участников, которые вступили в проект ранее (до начала карантина в связи с пандемией COVID-19), выплаты начисляются в обратном порядке. В первую очередь тем, кто осуществили покупку в марте», — пояснил он.

Николай Гонта отметил, что всю прибыль магазинов компания будет реализовывать на выплаты по обязательствам: «Функционирование B2B jewelry, прежде всего, зависит от продаж в магазинах. Поэтому открытие новых ювелирных салонов ускорит получение доходов и развития проекта».

В ближайшее время запланировано открытие 9 новых магазинов в таких населенных пунктах: Конотоп, Ромны, Васильков, Дрогобыч, Коростень, Нетешин, Запорожье, Чернигов, Вараш.

«Сертификаты с продажи сняли. Но их, как и ранее, можно отоварить во всех ювелирных магазинах компании. Проценты по старым покупками меняются до 5−6%. Правила проекта корректируются в связи с карантинной паузой (закрытие всех магазинов более чем на два месяца -(март — начало мая)). Маркетинг и в дальнейшем будет меняться», — сообщил Гонта.

Также владелец компании уверяет, что его стратегический план и большая ответственность перед клиентами направлена на успешной выход с кризиса и длительное процветание сети магазинов B2B jewelry.

Он также поделился планами о запуске телемагазина и онлайн-магазина B2B jewelry.

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