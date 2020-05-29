Украина

Зеленский подписал закон о налогах для ФЛП: что предусматривает документ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для физических лиц предпринимателей (ФЛП). В парламенте проголосовали за закон 13 мая.

Документ предусматривает возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде, с 1 января 2021 года.

Кроме того, сообщили в Офисе президента, отменяется обязанность платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода. Эта норма не распространяется на тех предпринимателей, которые работают на упрощенной системе налогообложения, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств.

Закон также позволяет государственным регистраторам прекращать предпринимательскую деятельность физлицам — предпринимателям, которые не вели деятельность и не получали доходов, начиная с 2017 года. Им разрешено списывать долги по единому социальному взносу, а также штрафы и пени, начисленные на такие долги, при условии представления ФЛП необходимых документов.

Напомним, ранее в Украине продлили действие налоговых льгот для предпринимателей на период карантина.

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