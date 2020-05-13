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Налоговые льготы для ФЛП продлили: что важно знать
Верховная Рада Украины, поддержавшая в целом законопроект о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, утвердила также и изменения в ряд законов, касающиеся поддержки налогоплательщиков в период карантина из-за пандемии коронавируса.
Так, Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) продлевает действие налоговых льгот и упрощенных административных процедур до окончания карантина.
В частности, продлевается срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства с 1 марта по последний календарный день месяца, в котором правительство объявит об окончании действия карантина; срок неначисления пени; мораторий на проведение документальных и фактических проверок. Также до 31 мая 2020 года предприниматели освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ).
Также документ предусматривает, что со 2 апреля 2020 года в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде помощи по частичной безработице на период карантина.
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