Налоговые льготы из-за карантина могут продлить: что об этом известно

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Верховная рада поддержала законопроект, который еще на месяц освобождает ФЛП (физических лиц-предпринимателей) от ЕСВ (единого социального взноса) за себя. Об этом сообщает РБК-Украина.
За то, чтобы взять законопроект за основу, проголосовали 336 народных депутатов.
Документ предусматривает:
- продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
- продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
- продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;
- продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.
Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила переводов средств.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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