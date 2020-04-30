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Украина

Налоговые льготы из-за карантина могут продлить: что об этом известно

15:17 30 апреля 2020 56
Верховная Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Верховная рада поддержала законопроект, который еще на месяц освобождает ФЛП (физических лиц-предпринимателей) от ЕСВ (единого социального взноса) за себя. Об этом сообщает РБК-Украина.

За то, чтобы взять законопроект за основу, проголосовали 336 народных депутатов.

Документ предусматривает:

  • продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;
  • продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила переводов средств.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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