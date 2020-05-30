Третий прототип космического корабля Илона Маска взорвался при испытаниях (видео)

Мир

Процесс покорения космоса компанией Илона Маска SpaceX состоит не только из взлетов и побед, встречаются на нем и неудачи.

Так, одним из пока не ставших успешным проектов является создание прототипа корабля для межпланетных полетов Starship.

В конце февраля прототип Starship SN1 лопнул на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года испытания прототипа корабля Starship Mk1 также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Вчера, 28 мая, неудачей закончились и испытания третьего прототипа корабля Starship SN4 на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса. Взрыв произошел во время тестирования метанового двигателя Raptor. Трансляция велась на YouTube-канале LabPadre.

Отмечается, что после огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе Starship SN4 произошла утечка топлива, которая и привела к взрыву.

Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2−3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пилотируемый запуск корабля Crew Dragon был отложен незадолго до старта, ему помешали погодные условия.

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