Пилотируемый запуск корабля Crew Dragon отложили за 17 минут до старта: названа причина

Мир

Пилотируемый запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции на борту отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта.

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

«Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий», — отметили в компании.

Уточняется, что запуск перенесен на 30 мая.

Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы. По этой причине ракету-носитель уже начали заправлять топливом.

Напомним, что ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 по Киеву).

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году. В апреле глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что первый испытательный пилотируемый полёт корабля Crew Dragon состоится 27 мая.

Отмечалось, что этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года. Позднее руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Кэтрин Лойдерс, рассказывая о подготовке к тестовому пилотируемому старту Crew Dragon, сообщила, что «все команды готовы к старту».

Запуск предполагалось произвести с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, откуда раньше отправлялись в полет все американские шаттлы, а до них корабли «Аполлон». Программа первого полета предусматривала стыковку с Международной космической станцией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Crew Dragon уже летал к МКС в марте 2019 года, но это был беспилотный полет. На борту корабля находился только манекен. Испытания прошли успешно.

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