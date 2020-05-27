30 мая 2020

Вы уж меня извините, друзья мои, но признаюсь, что фигурки спортсмена-гимнаста в нашей фарфоровой коллекции не оказалось. А для того, чтобы рассказать о легендарном человеке, день памяти которого отмечается 30 мая не только в Украине, а и в Международном Олимпийском Комитете в Швейцарии, мне в качестве иллюстрации понадобилось изображение коня. Ну, вот я и решил показать вам эту потрясающую фарфоровую композицию…

Итак, дело было в Риме в 1960 году. В упражнениях на ''коне'' выступал лидер советской сборной по спортивной гимнастике Борис Шахлин. К тому моменту он уже был обладателем четырёх (!) золотых олимпийских наград и одной ''бронзы''. ''Только начал выполнять упражнение, — вспоминал потом в интервью ''ФАКТАМ'' знаменитый гимнаст, — как вдруг — бац! — перед самым сложным элементом раздаётся треск. С руки слетает кожаная накладка. На тренировках в таких случаях — по всем правилам безопасности — следует тут же соскакивать со снаряда. Слышу, тренер кричит: ''Соскакивай!'' Ну, а мне же хотелось поставить красивую точку в своём выступлении, проявить характер. Короче говоря, отработал элемент до конца… С тех пор меня в команде и начали называть ''Железным''.

Имя выпускника Киевского института физкультуры Бориса Шахлина, завоевавшего за свою карьеру семь (!) золотых олимпийских наград и не раз побеждавшего на чемпионатах мира и Европы, в 2002 году было внесено в Международный зал гимнастической славы в американском городе Оклахома-Сити. Ещё бы. Ведь таких, как он, легенд в истории мирового спорта было не так уж много.

Но так получилось, что большинство из своих редчайших наград Шахлин… продал. Коллекционерам, которые давно уже донимали его просьбами уступить им по сходной цене уникальные спортивные трофеи, а он всё отнекивался да отнекивался. Пока однажды не позвонил из далёкой Тюмени племянник, сын старшего брата. Со слезами рассказал о том, как череда печальных событий одного за другим забрала сначала мать, затем сестру, а вскоре и отца. Вот, признался, даже похоронить его не за что. Позвонил тогда Шахлин назойливым коллекционерам сам — и отдал им столь дорогие его сердцу награды…

Он вообще был человеком уникальным. И не только в спорте, в котором довелось ему принять участие аж в двенадцати (!) Олимпийских Играх — на трёх в качестве действующего спортсмена и ещё на девяти — как судье международной категории. Он и жену свою Ларису, и дочку Ирину так умел любить (причём, оставаясь всегда сдержанным в проявлении чувств), что многие им только завидовали. Он и дружить умел по-настоящему, по-мужски. Немногословно и надёжно. Всем рассказывал, что доживёт до 77 лет. А умер в 76. Говорят, курил много. Оттого и узнал ещё в 35 лет, что такое инфаркт. А так бы ему жить да жить…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.