26.73 / 27.00 29.42 / 29.92
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Насиловали и заставляли работать: на Днепропетровщине под суд пошли воспитатели детдомов семейного типа

9:05 30 мая 2020
суд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении воспитателей трех детских домов семейного типа за эксплуатацию подопечных.

Следователи установили, что три воспитателя двух детских домов семейного типа в Пятихатках Днепропетровской области в течение 6 лет заставляли воспитанников выполнять тяжелые и вредные работы по хозяйству, на строительстве, обслуживать теплицы и парники, продавать товар на рынке.

Во время досудебного расследования также выяснилось, что один из воспитателей в течение года систематически развращал 12-летнюю девочку. Ему инкриминируется не только эксплуатация, но и развращение несовершеннолетних.

Всего на родителей-воспитателей работало восемь детей в возрасте от 4 лет.

Напомним, в Сумской области задержан ранее судимый за развращение детей 72-летний житель Конотопа. Он в течении года покупал сексуальные услуги у четверых местных подростков. А в Киеве поймали тренера-педофила, который развращал своих воспитанников.

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

Пробирка с анализом на коронавирус

Не вводившая карантин Швеция опередила все страны мира по смертности от коронавируса

Парапланерист в воздухе

Столкнувшиеся парапланеристы упали с высоты 1500 метров и чудом выжили: момент попал на видео

ОРДЛО, разруха на Донбассе

ОРДЛО — разоренные и разворованные территории, для Украины это вовсе не подарок, — аналитик

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер