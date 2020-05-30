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Насиловали и заставляли работать: на Днепропетровщине под суд пошли воспитатели детдомов семейного типа
Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении воспитателей трех детских домов семейного типа за эксплуатацию подопечных.
Следователи установили, что три воспитателя двух детских домов семейного типа в Пятихатках Днепропетровской области в течение 6 лет заставляли воспитанников выполнять тяжелые и вредные работы по хозяйству, на строительстве, обслуживать теплицы и парники, продавать товар на рынке.
Во время досудебного расследования также выяснилось, что один из воспитателей в течение года систематически развращал 12-летнюю девочку. Ему инкриминируется не только эксплуатация, но и развращение несовершеннолетних.
Всего на родителей-воспитателей работало восемь детей в возрасте от 4 лет.
Напомним, в Сумской области задержан ранее судимый за развращение детей 72-летний житель Конотопа. Он в течении года покупал сексуальные услуги у четверых местных подростков. А в Киеве поймали тренера-педофила, который развращал своих воспитанников.
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