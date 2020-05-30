Мир

Не вводившая карантин Швеция опередила все страны мира по смертности от коронавируса

Швеция, которая не стала вводить карантин из-за пандемии коронавируса, в период с 23 по 29 мая опередила все страны мира по числу новых смертей от COVID-19 на душу населения.

Как сообщает издание Daily Mail, средний показатель количества летальных исходов на миллион человек в Швеции составил 5,59. Это в 11 раз превышает средний показатель в мире — 0,49. На втором месте после Швеции — Бразилия (4,51). Далее следуют Сан-Марино (4,21), Перу (4,12) и Великобритания (3,78).

Соседние со Швецией страны Дания и Норвегия открывают свои границы после карантина, однако въезд шведских граждан будет пока запрещен.

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировано более 36 400 случаев инфицирования коронавирусом и 4400 смертей.

Всего в мире коронавирусом заразились уже более 6 миллионов человек. Умерли свыше 366 тысяч заболевших.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач рассказал, как при коронавирусе изменяются показатели крови.

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