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Не вводившая карантин Швеция опередила все страны мира по смертности от коронавируса
Швеция, которая не стала вводить карантин из-за пандемии коронавируса, в период с 23 по 29 мая опередила все страны мира по числу новых смертей от COVID-19 на душу населения.
Как сообщает издание Daily Mail, средний показатель количества летальных исходов на миллион человек в Швеции составил 5,59. Это в 11 раз превышает средний показатель в мире — 0,49. На втором месте после Швеции — Бразилия (4,51). Далее следуют Сан-Марино (4,21), Перу (4,12) и Великобритания (3,78).
Соседние со Швецией страны Дания и Норвегия открывают свои границы после карантина, однако въезд шведских граждан будет пока запрещен.
По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировано более 36 400 случаев инфицирования коронавирусом и 4400 смертей.
Всего в мире коронавирусом заразились уже более 6 миллионов человек. Умерли свыше 366 тысяч заболевших.
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