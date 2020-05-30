26.76 / 26.98 29.48 / 29.85
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Не вводившая карантин Швеция опередила все страны мира по смертности от коронавируса

9:10 30 мая 2020
Пробирка с анализом на коронавирус
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Швеция, которая не стала вводить карантин из-за пандемии коронавируса, в период с 23 по 29 мая опередила все страны мира по числу новых смертей от COVID-19 на душу населения.

Как сообщает издание Daily Mail, средний показатель количества летальных исходов на миллион человек в Швеции составил 5,59. Это в 11 раз превышает средний показатель в мире — 0,49. На втором месте после Швеции — Бразилия (4,51). Далее следуют Сан-Марино (4,21), Перу (4,12) и Великобритания (3,78).

Соседние со Швецией страны Дания и Норвегия открывают свои границы после карантина, однако въезд шведских граждан будет пока запрещен.

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировано более 36 400 случаев инфицирования коронавирусом и 4400 смертей.

Всего в мире коронавирусом заразились уже более 6 миллионов человек. Умерли свыше 366 тысяч заболевших.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач рассказал, как при коронавирусе изменяются показатели крови.

699

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Андрей Пионтковский

Баланс страха из-за Путина: Пионтковский объяснил, что происходит в российской властной верхушке

ОРДЛО, разруха на Донбассе

ОРДЛО — разоренные и разворованные территории, для Украины это вовсе не подарок, — аналитик

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

полиция

Охотились на одиноких рыбаков: в Киеве задержали дерзких убийц (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер