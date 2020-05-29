Врач рассказал, как при коронавирусе изменяются показатели крови

Здоровье и медицина

У инфицированного коронавирусом человека изменяются показатели крови: падает количество защитных лимфоцитов, а число крупных лейкоцитов увеличивается, резко подскакивает С-реактивный белок и другие маркеры воспаления. Об этом специально для «ФАКТОВ» рассказал врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

Также, по его словам, в организме происходят резкие изменения с красными кровяными тельцами — эритроцитами.

Впервые эту тенденцию заметили врачи одной из американских клиник, которых удивило большое количество больных, у которых COVID-19 вызывал необычное повышение свертывания крови. Также было подтверждено, что сгущение крови в крупных артериях провоцирует резкий рост количества инсультов у довольно молодых пациентов.

Образно говоря, коронавирус «ворует» кислород у гемоглобина, который транспортируют эритроциты. В организме повышается уровень ферритина — соединения белка с железом, которое откладывается в органах и тканях. У одного больного COVID 19, которого наблюдали в Киеве, было зафиксировано 10-кратное повышение ферритина (гемосидероз).

Результатом таких химических реакций в организме становится так называемый цитокиновый шторм, вызванный как вирусом, так и ферритином, разрушающим органы и клетки.

«Если эту бурю не погасить, организм пострадает из-за нехватки кислорода (гипоксического синдрома), сильно выраженной анемии. У больного резко повысится склонность к образованию тромбов, что опасно для сосудов, сердца, легких, печени, головного мозга», — объяснил ученый, предупреждая, что подобная полиорганная недостаточность практически неизбежно приведет к смерти пациента.

Другие прогнозы инфекциониста читайте в статье «ФАКТОВ» «Коронавирус запускает в организме фабрику угарного газа, — инфекционист».

Напомним, ранее американские исследователи заявили, что переболевшие коронавирусом COVID-19 будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем.

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