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Столкнувшиеся парапланеристы упали с высоты 1500 метров и чудом выжили: момент попал на видео

9:33 30 мая 2020
Парапланерист в воздухе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во Франции два парапланериста столкнулись на высоте почти 1450 метров. Инцидент произошел рядом с озером Эгебелет в департаменте Савойя.

Как сообщает издание Daily Mail, 31-летний Себастьян Ватье врезался в парапланеристку-женщину, после чего их стропы запутались, и они оба начали падать. К счастью, парашюты при падении зацепились за деревья. Оба парапланериста остались практически невредимы, хотя Себастьян минут на десять потерял сознание, вися на дереве на высоте пяти метров над землей.

Момент падения был запечатлен на видео — с земли и с камеры, закрепленной на снаряжении Ватье. Себастьян говорит, что оба участника происшедшего виноваты, поскольку не учли направление ветра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Буковине дельтаплан упал на огород местного жителя.

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