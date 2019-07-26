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На Буковине дельтаплан упал на огород местного жителя: есть пострадавшие
В Черновицкой области 26 июля около 10 часов утра на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области упал легкомоторный летательный аппарат — дельтоплан, в котором находилось два человека. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
«Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы», — говорится в сообщении.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области, прибывшая на место падения дельтаплана следственно-оперативная группа выяснила, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан осуществлял пробный полет, сообщает «Интерфакс-Украина».
При падении травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них — мастер, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой — местный житель. Оба пострадавших с многочисленными травмами госпитализированы в Заставновскую районную больницу.
Полицейские проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как писали «ФАКТЫ», в июне в Полтавской области на окраине города Кобеляки упал мотодельтаплан. Летательный аппарат упал в поле. Пожара не случилось, но двое находившихся на дельтаплане людей — пилот и пассажир — погибли.
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