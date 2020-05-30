- 10:26 Неподходящее время: Меркель из-за коронавируса не поедет на саммит G7 в США
- 10:16 На зависть Месси и Роналду: 38-летний ветеран возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
- 10:11 Баланс страха из-за Путина: Пионтковский объяснил, что происходит в российской властной верхушке
- 10:07 Показать кто есть кто: зачем Украина "имитирует бурную деятельность" на переговорах по Донбассу
- 09:59 В Индии обезьяны похитили из лаборатории образцы крови больных коронавирусом
- 09:39 Охотились на одиноких рыбаков: в Киеве задержали дерзких убийц
- 09:37 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:33 Столкнувшиеся парапланеристы упали с высоты 1500 метров и чудом выжили: момент попал на видео
- 09:23 В честь дня Киева в столице запели... памятники: невероятное видео
- 09:10 Не вводившая карантин Швеция опередила все страны мира по смертности от коронавируса
- 09:08 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
- 09:05 Насиловали и заставляли работать: на Днепропетровщине под суд пошли воспитатели детдомов семейного типа
В Индии обезьяны похитили из лаборатории образцы крови больных коронавирусом (видео)
В индийском городе Мирут (штат Уттар-Прадеш) обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на лаборанта и отняли у него пробирки с образцами крови больных коронавирусом. Позже животных видели на верхушке дерева. Держа в лапах пробирки, они пробовали их на вкус.
Сотрудники колледжа опасаются, что это происшествие может привести к еще большему распространению COVID-19 в регионе. Среди местных жителей, как пишет издание The New Indian Express, возникла паника.
Администрация колледжа провела внутреннее расследование, и лаборанта попросили объяснить, почему он вел видеозапись вместо того, чтобы немедленно информировать об инциденте власти.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на телеведущую в прямом эфире напала обезьяна — женщине пришлось сбежать из студии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...