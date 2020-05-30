В Индии обезьяны похитили из лаборатории образцы крови больных коронавирусом (видео)

Мир

В индийском городе Мирут (штат Уттар-Прадеш) обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на лаборанта и отняли у него пробирки с образцами крови больных коронавирусом. Позже животных видели на верхушке дерева. Держа в лапах пробирки, они пробовали их на вкус.

Сотрудники колледжа опасаются, что это происшествие может привести к еще большему распространению COVID-19 в регионе. Среди местных жителей, как пишет издание The New Indian Express, возникла паника.

Администрация колледжа провела внутреннее расследование, и лаборанта попросили объяснить, почему он вел видеозапись вместо того, чтобы немедленно информировать об инциденте власти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на телеведущую в прямом эфире напала обезьяна — женщине пришлось сбежать из студии.





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