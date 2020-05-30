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Мир

Камера наблюдения в отеле засняла привидение или демона (видео)

18:45 30 мая 2020
Призрак в коридоре
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Камера наблюдения в отеле Eagle's Nest в американском городе Куинси (штат Иллинойс) засняла загадочную призрачную фигуру. В начале виден пустой коридор и тележка уборщицы, которая стоит возле двери лифта. Затем внезапно появляется темная тень «гуманоидной формы». Очень быстро метнувшись от лифта к тележке, он снова исчезает.

Ролик был опубликован на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0, которые специализируется на паранормальных явлениях.

Пользователи соцсети отметили, что дверь лифта все время была закрыта — при ее открытии загорелся бы свет. Кто-то решил, что это призрак ребенка, который когда-то умер в отеле. Другие считают, что это демон. А один из комментаторов пошутил, что потусторонняя сущность, прослышав о коронавирусе, решила запастись туалетной бумагой, похитив ее с тележки.

Как пишет издание Daily Star, сотрудники отеля и ранее наблюдали некоторые странные вещи. Так, они слышали жутковатое хихиканье и замечали некие тени.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Не один дома: парень выложил видео своего танца и напугал пользователей сети зловещей фигурой на заднем плане.


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