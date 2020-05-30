Обнаружили коронавирус: матч чемпионата Украины по футболу «Карпаты» — «Мариуполь» отменен

Спорт

Украинская премьер-лига официально объявила, что матч 24-го тура чемпионата страны между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем», который должен был состояться на стадионе «Украина» в воскресенье, 31 мая, не состоится в намеченный срок.

Причина в том, что у некоторых игроков и персонала львовской команды (по неофициальной информации, всего шесть человек) после проведения обязательных тестов выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный сайт УПЛ, инфицированные, у которых отсутствуют симптомы заболевания, переведены на режим самоизоляции. Решение о дальнейшей судьбе поединка в турнире команд второй шестерки будет принято позже. В понедельник, 1 июня, футболисты, тренеры и персонал «Карпат» пройдут еще одно тестирование на COVID-19.

«Не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочие глупости.

Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. 1 июня еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть — паника, вызванная вашими постами", — написал в Facebook исполнительный директор ФК «Карпаты» Ростислав Ящишин.

Кстати, делегацию «Мариуполя» известие об отмене поединка застало в дороге. Подопечные Александра Бабича по пути во Львов сдали ПЦР тесты и переночевали в Киеве (все результаты — отрицательные). Узнав, что матч не состоится, мариупольцы развернули автобус в районе Житомира.

Напомним, что перед возобновлением состязаний в премьер-лиге «Мариуполь» с 25 очками занимает седьмое место, а «Карпаты» с 14 пунктами идут на 12-й позиции, замыкая турнирную таблицу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть центральный матч 24-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Карпаты»

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