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Происшествия

"Киевавтодор" показал "виновницу" наводнения в Киеве (видео)

14:01 30 мая 2020
Непогода
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Наводнение в Киеве было вызвано выходом из берегов реки Лыбедь, которая собирает стоки из нескольких районов Киева. Об этом говорится в сообщении коммунальной корпорации «Киевавтодор».

«Река Лыбедь после интенсивного дождя. Именно она принимает дождевую воду со значительной территории Соломенского, Шевченковского, Печерского, Голосеевского районов. Во время интенсивных осадков объем воды в реке увеличивается более чем на 300%. Если же устье реки переполняется — вода втекает в стоки в обратном направлении», — сообщили коммунальщики.

В «Киевавтодоре» сообщили, что река вышла из берегов из-за сильных осадков, значительно превышающих норму. Это привело к локальным наводнениям во многих районах столицы.

«Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбедь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро „Черниговская“», — сообщили в коммунальном предприятии.

Как писали «ФАКТЫ», 30 мая сильный дождь в Киеве привел к затоплению улиц возле станции метро «Черниговская». В сети опубликовали видео последствий стихии.

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