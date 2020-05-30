Киев накрыл сильный дождь: авто снова "поплыли" (видео)

Происшествия

В Киеве 30 мая сильный дождь привел к затоплению многих улиц. Особенно сильное наводнение имело место возле станции метро «Черниговская». Видео последствий стихии опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

«Доброе утро! Плывем под мостом, м. Черниговская», — говорится в описании видео.

Также значительное наводнение произошло на улице Кайсарова.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 30 и 31 мая в Украине ожидаются значительные дожди, в реках прогнозируют повышение уровня воды.

«По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди. Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди», — говорится в сообщении ведомства.

ГСЧС также предупреждает, что 30 мая-1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1−0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая-1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5−1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. Также возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Как писали «ФАКТЫ», в последние выходные мая в Украине пройдут дожди с грозами и сильным ветром. Синоптики предупреждают о I уровне опасности.

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