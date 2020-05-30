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Первый пошел: суд арестовывает участников перестрелки в Броварах без права залога
В суде в Броварах вынесли решение по первому из задержанных участников вооруженных разборок в городе 29 мая. Мужчина останется под арестом в СИЗО на последующие 60 суток. Право выйти под залог не предусмотрено.
Всего по итогам стрельбы на остановке в Броварах были задержаны 28 человек. 11 были нейтрализованы на месте «разборок». Еще 17 поймали позднее, когда вычислили транспорт, на котором скрылись участники стрельбы. Подсчитано, что участвовали в столкновениях не менее шестидесяти мужчин.
21 задержанный сейчас под следствием как подозреваемый в хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК Украины).
Напомним, перестрелка в Броварах случилась ранним утром 29 мая. Две противостоящих группировки собрались в месте, где маршрутки из Броваров подбирают пассажиров на Киев. Один из микроавтобусов обстреляли из помпового ружья.
Пятерых участников «разборок» поймали в Житомирской области, еще столько же — в Винницкой области.51
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Как КОРД обезвреживал броварскую группировку после скандальной перестрелки с винницкими: опубликовано видео
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