Происшествия

Первый пошел: суд арестовывает участников перестрелки в Броварах без права залога

В суде в Броварах вынесли решение по первому из задержанных участников вооруженных разборок в городе 29 мая. Мужчина останется под арестом в СИЗО на последующие 60 суток. Право выйти под залог не предусмотрено.

Всего по итогам стрельбы на остановке в Броварах были задержаны 28 человек. 11 были нейтрализованы на месте «разборок». Еще 17 поймали позднее, когда вычислили транспорт, на котором скрылись участники стрельбы. Подсчитано, что участвовали в столкновениях не менее шестидесяти мужчин.

21 задержанный сейчас под следствием как подозреваемый в хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК Украины).

Напомним, перестрелка в Броварах случилась ранним утром 29 мая. Две противостоящих группировки собрались в месте, где маршрутки из Броваров подбирают пассажиров на Киев. Один из микроавтобусов обстреляли из помпового ружья.

Пятерых участников «разборок» поймали в Житомирской области, еще столько же — в Винницкой области.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter