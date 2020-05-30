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Кличко сумел защитить самоуправление Киева от нападок Банковой, — СМИ
Мэру Киева Виталию Кличко удалось обеспечить независимость городской власти. Об этом говорится в материале «30 лет самоуправления Киева от мирного ГКЧП до расстрелянного Майдана», опубликованном на сайте движения «ЧЕСНО», передает ИА «УНН».
«Виталий Кличко в январе 2014 года появился на улице Грушевского. Его, как и протестующих, полили из брандспойта. Тогда он заявил, что не является властью, но чувствует ответственность за горожан. Это в дальнейшем существенно повлияло на выбор киевлян, которые выберут его мэром», — говорится в статье.
После победы Революции достоинства и бегства Виктора Януковича были объявлены выборы Киевсовета и мэра столицы. Киевляне выбрали мэром Виталия Кличко.
В 2015 году уже на очередных местных выборах Виталий Кличко снова побеждает. На тот момент президент Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.
«Конфликт мэрии с Банковой начался сразу же после президентских выборов 2019 года и формирования нового парламента. „Слуги народа“ обсуждали возможность досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета. Кабмин даже согласовал отставку Кличко как главы КГГА, а депутат от „Слуги народа“ Александр Ткаченко подал декларацию в качестве кандидата на эту должность», — напомнила автор материала, главный редактор сайта «ЧЕСНО» Ирина Федорив.
Однако прошел почти год, а Кличко до сих пор остается главой КГГА.
«Мне кажется, на Банковой реально оценили ситуацию. Нельзя так нахрапом, опираясь на желание одного чиновника ОП, пренебрегать принципами демократии и местного самоуправления. Украинцы, и киевляне в частности, не позволят так себя вести», — прокомментировал эту ситуацию Виталий Кличко.
По мнению Федорив, изменилась и сама риторика Банковой.
«Виталий — человек с мировой известностью, которого знают в мире… Я думаю, что его имя, его популярность и слава его в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести гораздо больше для Украины. Знаю его сначала как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял», — заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как известно, сейчас только в столице глава администрации города назначается президентским указом. Остальные областные центры имеют назначенцев только в ОГА, но не в городе.
В «ЧЕСНО» отметили, что за 30 лет развития государственности контроль местного самоуправления в Киеве со стороны Банковой не дал ни одного положительного результата, искажал институт представительства в местной власти и приводил к договоренностям, которые всегда противоречили интересам киевлян.
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