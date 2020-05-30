«Заря» в юбилейной игре Шарана уступила на 94-й минуте «Александрии»: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В субботу, 30 мая, после 77-дневной паузы, связанной с пандемией коронавируса, матчами без зрителей в Киеве, Александрии и Днепре возобновились баталии в украинской премьер-лиге, которая была приостановлена в середине марта.

К сожалению, намеченный на 31 мая поединок «Карпаты» — «Мариуполь» отменен из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди игроков и персонала львовского клуба.

Чемпионат Украины. 24-й тур

1--6-е места

«Александрия» — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Гречишкин, 90+4, с пенальти). На 84-й минуте удален Михайличенко («Заря»).

Поединок на стадионе «Ника», где впервые был использован VAR, стал для наставника хозяев Владимира Шарана 200-м у руля «Александрии» во всех турнирах. До перерыва соперники у ворот друг друга создали, по крайней мере, по два шикарных голевых момента, но извлечь выгоду не смогли.

События на поле развивались так, что и во втором тайме чаша весов могла качнуться в любую сторону, но в итоге развязка наступила в компенсированное арбитром время, когда Арановский назначил пенальти в ворота «Зари» и после просмотра VAR подтвердил свое решение. Бывший футболист «Зари» Гречишкин с 11-метровой отметки прощать своих экс-одноклубников не стал — 1:0.

К слову, к тому моменту команда Виктора Скрипника уже играла в меньшинстве. В конце встречи защитник луганчан Михайличенко умудрился за несколько минут схлопотать два «горчичника».

1:0 Гречишкин (90+4-я мин., с пенальти)

Ветеран «Зари» Никита Каменюка во время поединка сделал селфи с верными поклонниками, поддерживавшими команду из-за ворот стадиона в Александрии

«Колос» (Коваливка) — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Д. Фаворов, 64, Картушов, 84). На 68-й минуте Гавриш («Колос») не реализовал пенальти.

Именно матчем между командами из Коваливки и Чернигова на столичной «Оболонь-Арене» возобновились состязания в УПЛ. Подопечным Руслана Костышина и Александра Рябоконя пришлось сражаться в тяжелых погодных условиях, ведь в Киеве с самого утра дождь лил как из ведра.

Удачливее в дуэли оказалась более мастеровитая «Десна», которая благодаря точным ударам во втором тайме Дениса Фаворова и Картушова продлила свою серию без поражений в УПЛ до пяти матчей и благодаря дополнительным показателям обошла в турнирной таблице «Динамо».

Кстати, при счете 0:1 у капитана «Колоса» Гавриша был шикарный шанс сравнять счет, но его удар с пенальти парировал голкипер гостей Паст.

7−12-е места

«Днепр-1» — «Олимпик» (Донецк) — 3:1 (Булеца, 32, Адамюк, 62, Тейлор, 77 — Политыло, 90+3, с пенальти).

Лидер второй шестерки УПЛ, команда Дмитрия Михайленко благодаря точным ударам чемпиона мира U20 Булецы, Адамюка и Тейлора выиграла в чемпионате третий матч подряд, а заодно увеличила печальную серию «Олимпика» без побед до девяти поединков (одна ничья и восемь поражений).

Напомним, что клубы, ведущие борьбу за 7−12-е места, еще не потеряли шансов стартовать в следующем сезоне в еврокубках. Коллективы, занявшие по итогам регулярного чемпионата 5−8-ю позиции, в турнире плей-офф определят одного из полпредров Украины в Лиге Европы (сначала 5-е место дома сыграет с 8-м, а 6-е — с 7-м, после чего состоится финальная встреча).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 59 очков (23 матча);

2. «Заря» — 46 (24);

3. «Десна» — 46 (24);

4. «Динамо» — 46 (23);

5. «Александрия» — 43 (24);

6. «Колос» — 26 (24);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 31 (24);

8. «Мариуполь» — 25 (23);

9. «Львов» — 21 (23);

10. «Ворскла» — 21 (23);

11. «Олимпик» — 19 (24);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).

В рамках 24-го тура в воскресенье, 31 мая, сыграют: «Ворскла» — «Львов», «Карпаты» — «Мариуполь» и «Шахтер» — «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финальный матч Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов.

Фото ФК «Заря»

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