Умер отец Руслана Ротаня

Спорт

В субботу, 30 мая, ушел из жизни Петр Ротань — бывший полузащитник полтавского футбольного клуба «Ворскла» (тогда еще «Колос»), отец экс-игрока «Днепра», «Динамо» и сборной Украины, а ныне главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня. До своего 64-летия Петр Николаевич (на фото с Русланом) не дожил каких-то полмесяца…

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Петр Ротань не заканчивал никаких спортивных школ. Любовь к футболу ему привил отец, который сразу после войны возродил в колхозе футбольную команду. Начинал Петр свою спортивную карьеру в Кременчуге — в местных «Металлурге» и «Нефтянике». За это время стал бронзовым призером чемпионата УССР среди аматоров (1985 год), чемпионом УССР среди аматоров (1986-й), серебряным призером второй лиги чемпионата СССР (1988-й). На протяжении девяти лет (с 1980-го по 1989-й) играл в профессиональном клубе «Колос», сменившем название на «Ворсклу». Во второй лиге чемпионата СССР провел 184 матча, в которых забил 13 голов.

Оставив в 33 года профессиональный спорт, Петр Ротань некоторое время выступал за любительскую команду «Заря» из райцентра Карловка и многие годы посвятил тренерской работе, занимаясь детьми и аматорами футбола.

Но самое большое достижение Петра Ротаня как наставника — успехи в футболе его среднего сына Руслана. Старший Петр и младший Алексей тоже стали футболистами, пусть и не такими известными — одно время выступали за команды второй лиги первенства Украины. Все окончили Днепропетровский институт физкультуры.

«Они еще совсем малышами были, когда я водил их на поле пединститута, играли там со студентами. Такие зарубы были! Те студенты сейчас говорят: «Вот помните, дядь Петь, как мы с вашими ребятами там рубились?». Еще с сыновьями в село мое, Максимовку, за 50 километров от Полтавы, на велосипедах ездили. У Петьки и Руслана были велосипеды «Орленок», а у меня был ХВЗ. Садились на них и в выходные — в село. Там забирали картошку, молочко и назад в понедельник на Полтаву ехали. Привозили домой провизию. И недельку так протягивали. Хотя люди в селе тогда говорили: «Смотрите, какие Ротани дураки, на велосипедах приехали», — рассказывал как-то Петр Николаевич в одном из интервью.

Став знаменитым, Руслан помогал родителям деньгами. А в 2006 году преподнес отцу подарок — машину «Мазда».

В последнее время Петр Николаевич редко виделся со своим известным сыном, но всегда следил за его успехами, нередко критиковал. «Наше поколение играло по-другому. Я — спортивный боец, а сыновья на поле больше головой работают: все взвешивают, продумывают», — с гордостью рассказывал о детях Петр Николаевич.

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Фото из открытых источников

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