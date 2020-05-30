Мир

"Боевые" пропали деньги!": российские врачи проболтались об участии в войне на Донбассе (видео)

Российские врачи из города Гуково Ростовской области невольно признались в участии в войне на Донбассе. Медики пожаловались журналистам, что кто-то прикарманил их «боевые» выплаты. Возмущаясь, врачи ненароком приоткрыли свою собственную роль в военных действиях.

Выйдя на акцию протеста, врачи из Гуково жаловались, что коллегам из Новошахтинска или Белой Калитвы той же Ростовской области «боевые» выплачиваются в полном размере. А в Гуково деньги пришли, но загадочным образом исчезли.

«С 2014 года нам обещали выплатить», «Боевые» пропали деньги", «Нас собрали, говорят: ищите в прокуратуре», «Деньги были и пропали», «Ни копейки не заплатили», — возмущались медики.

«Мы вывозили раненых с территории Украины», «Тут же были и с той стороны, и с этой. Просто нам потом запретили об этом говорить», — объясняли врачи.

Видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали, как через пункт пропуска «Гуково» проезжают грузовики с «грузом 200». Миссия обращала внимание, что фургоны едут постоянно, и это заметно даже в условиях ограниченного доступа наблюдателей к зоне конфликта.

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