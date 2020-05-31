26.74 / 26.92 29.45 / 29.77
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Футбольная команда организовала трансляцию матча в Zoom, создав эффект присутствия болельщиков (фото, видео)

10:05 31 мая 2020
Болельщики Орхуса
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пока из-за пандемии коронавируса и введенного карантина допуск футбольных болельщиков на трибуны запрещен или максимально ограничен, некоторые владельцы клубов используют современные технологии, чтобы быть ближе к собственным фанатам.

Датский «Орхус» проводил матч чемпионата страны против «Раннерса» при пустых трибунах, но организовал для болельщиков трансляцию в популярном приложении Zoom. Преданные фанаты раскупили порядка 10 тысяч билетов, и во время игры каждый из них, находясь дома, неистово поддерживал свою команду, а футболисты могли видеть лицо каждого болельщика на огромных экранах, установленных возле поля.

Впрочем, поддержка фанатов не помогла «Орхусу» одержать победу — матч завершился результативной ничьей (1:1). Несмотря на потерю очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице, претендуя на попадание в чемпионскую группу плей-офф чемпионата страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский «Мольде» выгнал защитника Вегарда Форрена, который украл деньги из общекомандного фонда штрафов.

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

спасатели болгаркой распилили кольцо на пальце

В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)

Убийство

Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине (видео)

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

пограничник

Украинский пограничник спас жизнь иностранцу в аэропорту "Борисполь"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер