Спорт

Пока из-за пандемии коронавируса и введенного карантина допуск футбольных болельщиков на трибуны запрещен или максимально ограничен, некоторые владельцы клубов используют современные технологии, чтобы быть ближе к собственным фанатам.

Датский «Орхус» проводил матч чемпионата страны против «Раннерса» при пустых трибунах, но организовал для болельщиков трансляцию в популярном приложении Zoom. Преданные фанаты раскупили порядка 10 тысяч билетов, и во время игры каждый из них, находясь дома, неистово поддерживал свою команду, а футболисты могли видеть лицо каждого болельщика на огромных экранах, установленных возле поля.

Впрочем, поддержка фанатов не помогла «Орхусу» одержать победу — матч завершился результативной ничьей (1:1). Несмотря на потерю очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице, претендуя на попадание в чемпионскую группу плей-офф чемпионата страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский «Мольде» выгнал защитника Вегарда Форрена, который украл деньги из общекомандного фонда штрафов.

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