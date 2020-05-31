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Футбольная команда организовала трансляцию матча в Zoom, создав эффект присутствия болельщиков (фото, видео)
Пока из-за пандемии коронавируса и введенного карантина допуск футбольных болельщиков на трибуны запрещен или максимально ограничен, некоторые владельцы клубов используют современные технологии, чтобы быть ближе к собственным фанатам.
Датский «Орхус» проводил матч чемпионата страны против «Раннерса» при пустых трибунах, но организовал для болельщиков трансляцию в популярном приложении Zoom. Преданные фанаты раскупили порядка 10 тысяч билетов, и во время игры каждый из них, находясь дома, неистово поддерживал свою команду, а футболисты могли видеть лицо каждого болельщика на огромных экранах, установленных возле поля.
Впрочем, поддержка фанатов не помогла «Орхусу» одержать победу — матч завершился результативной ничьей (1:1). Несмотря на потерю очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице, претендуя на попадание в чемпионскую группу плей-офф чемпионата страны.
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