В Манчестере обокрали квартиру звездного одноклубника Зинченко (фото)

Спорт

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез серьезно пострадал от воров, которые забрались в его пентхаус в центре Манчестера.

По информации издания The Sun, в то время, пока хозяин отсутствовал, злоумышленники разжились в помещении эксклюзивными вещами общей стоимостью порядка 500 тысяч фунтов стерлингов (более 550 тысяч евро). В частности, воры забрали несколько элитных часов (Richard Mille стоимостью более 255 тысяч евро, Rolex Daytona за 44 тысячи евро и Rolex Day Date за 39 тысяч евро), также были похищены наличными 60 тысяч евро, браслеты Cartier и майки на общую сумму 160 тысяч евро.

Часы Richard Mille стоимостью более 255 тысяч евро

Одни из украденных часов на руке футболиста

Отметим, что в новую квартиру одноклубник украинца Александра Зинченко переехал после того, как в начале февраля этого года развелся с матерью двоих своих детей Ритой Джохал. Впрочем, долго алжирец одиноким не оставался, и уже закрутил роман с 22-летней студенткой Тэйлор Уорд — дочерью бывшего футболиста «Норвича», «Дерби», «Блекберна» и ряда других английских клубов Эшли Уорда. К слову, Марез не первый игрок «МанСити» в «послужном списке» девушки — ранее она встречалась с форвардом «горожан» Серхио Агуэро.

Марез только в феврале развелся с матерью двоих своих детей Ритой Джохал

Новая пассия футболиста впечатляет своими формами

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Лондоне ограбили дом игрока «Тоттенхэма» Яна Вертонгена, угрожая жене футболиста мачете.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter