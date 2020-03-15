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Жене угрожали мачете: в Лондоне ограблен дом футболиста «Тоттенхэма» (фото)
Дом бельгийского футболиста «Тоттенхэма» Яна Вертонгена ограбили четверо неизвестных в масках во время поединка Лиги чемпионов между лондонским клубом и «Лейпцигом» в Германии (0:3), сообщает Daily Express.
В этот момент в жилище в Лондоне находились жена (Софи де Врис — театральный режиссер) и двое детей 32-летнего защитника сборной Бельгии. Грабители угрожали им ножами и мачете, пока обыскивали дом в поисках денег и ценных вещей.
Английские СМИ отмечают, что родственники футболиста (кстати, рекордсмена по числу матчей в сборной Бельгии) не пострадали, а полиция ведет расследование и уже опросила соседей Вертонгена.
Ян Вертонген с супругой и ребенком
Отметим, что не так давно неизвестные ограбили дом защитника «Кристал Пэлас» Мамаду Сако, пока тот находился на матче чемпионата Англии против «Саутгемптона». В тот раз злоумышленники обокрали футболиста на сумму более 500 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в доме Зинедина Зидана побывали грабители.
Фото Global Look Press, Instagram
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