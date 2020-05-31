Соцсети в восторге от идеальной посадки первой ступени Falcon 9 (видео)

Мир

В воскресенье, 31 мая, ожидается стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon и Международной космической станции. Как уже сообщали «ФАКТЫ», накануне 30 мая состоялся успешный запуск этого летательного аппарата, построенного частной компанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Впервые за девять лет США смогли самостоятельно отправить своих астронавтов в космос, не обращаясь за помощью к Роскосмосу. На орбиту отправились опытные Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Сейчас за их полетом, который согласно расчетам должен продолжаться 19 часов с момента запуска до стыковки с МКС, внимательно следят во всем мире.

А пока соцсети и СМИ вновь и вновь с восторгом обсуждают и вспоминают субботний старт Crew Dragon, смакуя каждый из наиболее важных этапов этого исторического события.

Одним из таких этапов стало возвращение на Землю первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на заданную орбиту Crew Dragon. Ракета тоже является детищем SpaceX. Ее уникальность заключается в том, что в отличие от всех других известных ракет-носителей, Falcon может использоваться для запусков повторно! Речь идет только о первой ступени. Вторая ступень после отделения от корабля сгорает в атмосфере.

SpaceX разработала технологию посадки первой ступени на плавучую платформу. Видео этого процесса поражает тем, с какой точностью и кажущейся легкостью все происходит.

Илон Маск имеет полное право чувствовать себя триумфатором. Миллиардер позволил себе ответить колкостью на язвительное замечание шестилетней давности, сделанное Дмитрием Рогозиным в адрес НАСА и американской космической программы. Рогозин тогда руководил Роскосмосом.

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