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Был без оружия: стали известны обстоятельства похищения украинского военного на админгранице с Крымом и его имя
Похищение военнослужащего ВСУ на админгранице с Крымом 30 мая стало возможно, поскольку на посту старший солдат находился без оружия, а сам наблюдательный пункт «Берлога» расположен на передовой линии — ближе всего к оккупированной территории.
Обстоятельства нападения неизвестных лиц на часового рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. По его данным, был похищен старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский.
По данным журналиста, сейчас украинский военнослужащий находится в оккупированном Крыму, а представитель российских спецслужб уже звонил в батальон и выяснял личные данные солдата. Скорее всего, российские спецслужбы обвинят Добринского в переходе границы.
Как сообщает Obozrevatel, похищенный солдат родом из города Сарны Ривненской области. Никаких мотивов по своей воле отправиться в Крым у военного не было. Кроме того, у военнослужащего есть сын четырех лет — исключено, что с такими вводными человек бросит семью, предаст родину и перейдет на сторону оккупанта.
Напомним, в апреле 2020 года российская ФСБ уже организовала похищение украинского пограничника и вывезла его на территорию аннексированного Крыма. У пограничника пытались силой выведать секретные сведения и склонить к сотрудничеству с вражескими спецслужбами.375
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