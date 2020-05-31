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Украина

Был без оружия: стали известны обстоятельства похищения украинского военного на админгранице с Крымом и его имя

12:59 31 мая 2020
военный
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Похищение военнослужащего ВСУ на админгранице с Крымом 30 мая стало возможно, поскольку на посту старший солдат находился без оружия, а сам наблюдательный пункт «Берлога» расположен на передовой линии — ближе всего к оккупированной территории.

Обстоятельства нападения неизвестных лиц на часового рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. По его данным, был похищен старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский.

По данным журналиста, сейчас украинский военнослужащий находится в оккупированном Крыму, а представитель российских спецслужб уже звонил в батальон и выяснял личные данные солдата. Скорее всего, российские спецслужбы обвинят Добринского в переходе границы.

Как сообщает Obozrevatel, похищенный солдат родом из города Сарны Ривненской области. Никаких мотивов по своей воле отправиться в Крым у военного не было. Кроме того, у военнослужащего есть сын четырех лет — исключено, что с такими вводными человек бросит семью, предаст родину и перейдет на сторону оккупанта.

Напомним, в апреле 2020 года российская ФСБ уже организовала похищение украинского пограничника и вывезла его на территорию аннексированного Крыма. У пограничника пытались силой выведать секретные сведения и склонить к сотрудничеству с вражескими спецслужбами.

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