Виталий Нестор представил «Новую стратегию Киева» (онлайн)

Украина

Сегодня, 31 мая, ко Дню города, проводится онлайн-презентация «Новой стратегии Киева».

Как заявил председатель столичной ячейки «Батьківщини» Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов. «Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом», — отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО «Батьківщина».

Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.



Посмотреть презентацию «Новой стратегии Киева» можно онлайн:

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