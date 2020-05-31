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Виталий Нестор представил «Новую стратегию Киева» (онлайн)
Сегодня, 31 мая, ко Дню города, проводится онлайн-презентация «Новой стратегии Киева».
Как заявил председатель столичной ячейки «Батьківщини» Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов. «Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом», — отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО «Батьківщина».
Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.
Посмотреть презентацию «Новой стратегии Киева» можно онлайн:
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