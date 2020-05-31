"Особая цивилизация": в России у семьи насильно изъяли пятерых детей (шокирующее видео)

Мир

В России в Оренбургской области у многодетной семьи отобрали пятерых детей. Видео с камеры в доме подтвердило, что полиция и органы опеки не потрудились соблюсти даже видимость законной процедуры. Изъятие проводилось без решения суда и без судебных приставов. На мать семейства надели наручники, а младенца буквально вырвали у нее из рук.

Местные медиа выяснили, что семья обращалась к властям, чтобы те помогли с ремонтом аварийного дома. Обветшалое строение было малопригодным для проживания семьи: в доме была повреждена кровля, нуждались в ремонте внешние стены. Власти решили проблему кардинально: из семьи изъяли пятерых детей, чтобы «простимулировать» родителей самим привести дом в порядок.

Дети сейчас находятся в районной больнице, а в соцсетях обсуждают, что семья зря надеялась на помощь от властей.

«Обеспечить мать-героиню достойным жильем? Зачем, если можно просто отобрать детей, и проблема решена, вы великолепны», — говорят пользователи.

Напомним, ранее в Татарстане чиновники распорядились «изымать» детей из семей, неспособных расплатиться с долгами за газ и электричество. За год из семей в приюты забрали 11 малышей.

Соцопросы в России продемонстрировали, что до 73 процентов населения считают допустимым в отдельных ситуациях применение силы со стороны представителей власти.

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