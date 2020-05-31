Спорт

«Ворскла» в день триумфа в Кубке Украины упустила победу на последних секундах: видеообзор матча УПЛ

В воскресенье, 31 мая, матчем без зрителей в Полтаве продолжилась программа 24-го тура чемпионата Украины по футболу, который был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что намеченный на 31 мая поединок «Карпаты» — «Мариуполь» отменили из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди игроков и персонала львовского клуба.

Чемпионат Украины. 24-й тур

7--12-е места

«Ворскла» (Полтава) — «Львов» — 1:1 (Кане, 13 — Шина, 90+4, с пенальти).

В очной дуэли на стадионе имени Бутовского в Полтаве, ставшей для команды хозяев 750-й в УПЛ, сошлись самые незабивные команды премьер-лиги (у «Львова» было 17 мячей, у «Ворсклы» — 16), которые с 21 очком делили в таблице 9−10-е места.

У хозяев поля был еще тот стимул: 31 мая исполнилось ровно 11 лет со дня триумфа «Ворсклы» в Кубке Украины (тогда, в 2009-м, «бело-зеленые» благодаря голу Сачко одолели в финале «Шахтер» — 1:0). И уже на 13-й минуте после точного удара малийца Кане полтавчане повели в счете — 1:0.

В дальнейшем подопечные Максимова упорно транжирили свои голевые шансы, а гости, в свою очередь, опасно «огрызались». И на 94-й минуте настойчивость львовян принесла результат. Футболист «Ворсклы» сыграл в своей штрафной рукой, и бразилец Шина уверенно реализовал пенальти — 1:1.

1:0 Кане (13-я мин.)

1:1 Шина (90+4-я мин., с пенальти)

Отметим, что «Ворскла» под началом Юрия Максимова, недавно продлившего контракт с клубом до лета 2021 года, впервые потеряла очки на своем поле (ранее были четыре победы подряд). Что же касается «Львова», то подопечные Егише Меликяна, хоть и спаслись на последних секундах, но продлили до пяти встреч свою безвыигрышную серию (четыре ничьи и поражение).

Кстати, капитан полтавчан Чеснаков, сыгравший 292-й матч за «Ворсклу», повторил рекорд албанца Армена Даллку по числу поединков за клуб.

Напомним, что команды, ведущие борьбу за 7−12-ю позиции в УПЛ, еще не лишились шансов стартовать в следующем сезоне в еврокубках. Коллективы, занявшие по итогам регулярного чемпионата 5−8-ю позиции, в турнире плей-офф определят одного из полпредров Украины в Лиге Европы (сначала 5-е место дома сыграет с 8-м, а 6-е — с 7-м, после чего состоится финальная встреча).

30 мая (суббота)

1−6-е места

«Александрия» — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Гречишкин, 90+4, с пенальти). На 84-й минуте удален Михайличенко («Заря»).

«Колос» (Коваливка) — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Д. Фаворов, 64, Картушов, 84). На 68-й минуте Гавриш («Колос») не реализовал пенальти.

7−12-е места

«Днепр-1» — «Олимпик» (Донецк) — 3:1 (Булеца, 32, Адамюк, 62, Тейлор, 77 — Политыло, 90+3, с пенальти).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 59 очков (23 матча);

2. «Заря» — 46 (24);

3. «Десна» — 46 (24);

4. «Динамо» — 46 (23);

5. «Александрия» — 43 (24);

6. «Колос» — 26 (24);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 31 (24);

8. «Мариуполь» — 25 (23);

9. «Львов» — 22 (24);

10. «Ворскла» — 22 (24);

11. «Олимпик» — 19 (24);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).

В рамках 24-го тура в воскресенье, 31 мая, еще сыграют «Шахтер» — «Динамо». «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи грандов на «Олимпийском».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире дуэль «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Ворскла»

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