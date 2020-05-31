На Донбассе полиция и добровольцы полночи искали троих маленьких детей

Происшествия

На Донетчине в ночь на 31 мая полицейским пришлось организовать масштабные поиски трех пропавших малолетних детей. Мальчики 3, 4 и 5 лет исчезли вечером в городе Доброполье. Напомним, ранее под Хмельницком всю ночь искали пропавшую пятилетнюю девочку.

Информация об исчезновении мальчиков поступила в полицию в 21:00 от жителя Доброполья, который заявил, что с двумя его сыновьями пропал и племянник, приехавший в гости из Покровска.

К поискам привлекли около 200 человек — волонтеров и местных жителей.

«Полицейские и добровольцы разделились на поисковые группы, которые обследовали местность с тепловизорами и собаками, а территория поисков простиралась на десятки километров и включала озеро, пруд, террикон, дачный поселок», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Выйти на след детей помог кинолог со служебной собакой, которая привела к ближайшему террикону. На вершине нашли замерзших детей, которых полицейские тут же завернули в куртки и накормили, после чего их доставили в больницу на обследование.

Дети из Доброполья

«С мальчиками все хорошо, их здоровью ничего не угрожает», — констатировали медики.

Как писали «ФАКТЫ», история с аналогичной «прогулкой» 6-летней Милены Шевелевой, которая загадочно исчезла вечером 26 апреля в селе Сосновка на Харьковщине, закончилась трагически — девочка умерла от переохлаждения.

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter