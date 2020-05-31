- 17:09 Будет чуть теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз погоды на июнь
- 16:54 На Донбассе полиция и добровольцы полночи искали троих маленьких детей
- 16:47 «Шахтер» – «Динамо» — 0:0: онлайн-трансляция суперматча чемпионата Украины
- 16:27 Возле ресторана в центре Киева две компании устроили разборку со стрельбой
- 16:25 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
- 16:24 Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в 250 миллиардов долларов
- 16:00 Мальчик или девочка? Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка
- 15:55 «Ворскла» в день триумфа в Кубке Украины упустила победу на последних секундах: видеообзор матча УПЛ
- 15:53 "Бунтовщики" разблокировали КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе
- 15:44 Из-за пандемии COVID-19 бедных в Украине станет больше на 9 миллионов: в ООН озвучили печальный прогноз
- 15:37 С первым днем лета: поздравления и яркие открытки
- 15:21 В Запорожском СИЗО и двух тюрьмах обустроили платные камеры: во сколько они обойдутся сидельцам
На Донбассе полиция и добровольцы полночи искали троих маленьких детей
На Донетчине в ночь на 31 мая полицейским пришлось организовать масштабные поиски трех пропавших малолетних детей. Мальчики 3, 4 и 5 лет исчезли вечером в городе Доброполье. Напомним, ранее под Хмельницком всю ночь искали пропавшую пятилетнюю девочку.
Информация об исчезновении мальчиков поступила в полицию в 21:00 от жителя Доброполья, который заявил, что с двумя его сыновьями пропал и племянник, приехавший в гости из Покровска.
К поискам привлекли около 200 человек — волонтеров и местных жителей.
«Полицейские и добровольцы разделились на поисковые группы, которые обследовали местность с тепловизорами и собаками, а территория поисков простиралась на десятки километров и включала озеро, пруд, террикон, дачный поселок», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
Выйти на след детей помог кинолог со служебной собакой, которая привела к ближайшему террикону. На вершине нашли замерзших детей, которых полицейские тут же завернули в куртки и накормили, после чего их доставили в больницу на обследование.
«С мальчиками все хорошо, их здоровью ничего не угрожает», — констатировали медики.
Как писали «ФАКТЫ», история с аналогичной «прогулкой» 6-летней Милены Шевелевой, которая загадочно исчезла вечером 26 апреля в селе Сосновка на Харьковщине, закончилась трагически — девочка умерла от переохлаждения.95
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?