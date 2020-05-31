«Доставали кость»: титулованный теннисист перенес сложную операцию (фото)

Спорт

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, занимающий 11-ю строчку в мировом мужском рейтинге, использовал карантин с пользой и решил поправить здоровье. Титулованный спортсмен, который за свою карьеру выиграл девять трофеев, лег под нож и перенес сложную операцию на двух голеностопах.

«Операция прошла абсолютно успешно. Это было довольно впечатляюще увидеть, как доставали кость из моей ноги. Я поступил правильно, и я счастлив, хоть и немного устал после операции», — написал спортсмен на своей странице в Instagram, прикрепив фото с больничной койки.

Отметим, что последний матч Фоньини провел 6 марта, обыграв в рамках мировой группы Кубка Дэвиса южнокорейца Дак Хи Ли (6:0, 6:3). А вот перед этим итальянец проиграл три подряд матча в одиночном разряде на турнирах под эгидой АТР.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер сборной Нидерландов Рональд Куман перенес срочную операцию на сердце.

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