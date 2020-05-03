Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 перенес срочную операцию на сердце

Спорт

Главный тренер сборной Нидерландов (соперника украинской команды в группе Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год) 57-летний Рональд Куман во второй половине дня в воскресенье, 3 мая, был срочно госпитализирован из своего дома в 20 км от Амстердама с сердечным приступом, сообщает издание De Telegraaf. После перенесенной операции (тренеру вставили в артерию стент) жизни специалиста ничего не угрожает.

Несколько дней назад Куман сообщил голландским СМИ, что регулярно ездит на велосипеде, чтобы поддерживать себя в форме во время карантина.

Отметим, что до прихода в 2018 году на пост наставника сборной Нидерландов самый результативный защитник в истории футбола Рональд Куман (193 гола в 533 матчах!) тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ «Эйндховен», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Нидерландов Дейли Блинд вернулся на футбольное поле, несмотря на проблемы с сердцем.

Фото knvb. nl

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