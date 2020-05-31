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Умер трехкратный олимпийский чемпион-рекордсмен (фото)
На 85-м году жизни в США скончался легендарный легкоатлет Бобби Морроу. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Правда, причина смерти при этом не уточняется.
Морроу, которого называли «доминирующим спринтером 1950-х годов», знаменит в первую очередь тем, что стал трехкратным олимпийский чемпионом на Играх-1956 в австралийском Мельбурне. Бобби не оказалось равных на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров, также он триумфовал в составе команды США в эстафете 4 по 100 метров. Также за свою карьеру легкоатлет установил 11 мировых рекордов.
Всего через два года после своего триумфа в Мельбурне, в 1958-м, Морроу ушел из большого спорта, решив посвятить себя фермерству и столярничеству. В 1960-м Бобби предпринял попытку вернуться, но не прошел квалификацию в сборную США, которая готовилась к участию в Олимпиаде-1960 в Риме.
В 1975 году Морроу был включен в Зал славы легкой атлетики США, а в 2006-м высшая школа в родном для легендарного легкоатлета Сан-Бенито назвала именем трехкратного олимпийского чемпиона свой новенький стадион на 11 тысяч мест.
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