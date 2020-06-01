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Происшествия

ЧП во Львове: три человека выпали с балкона из-за обрушения перил

0:25 1 июня 2020
Львов, обрушение балкона
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Катастрофическое состояние жилого фонда характерно не только для Одессы: новости последних лет показывают, что потенциальными жертвами этого пагубного явления могут стать жители многих украинских городов.

В частности, накануне вечером, в воскресенье, во Львове три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил.

Об этом говорится в сообщении на сайте Горячей линии города.

Уточняется, что происшествие случилось на ул. Литвиненко, 13: вызов поступил около семи вечера.

«По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет — закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет — закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет — ушиб правого плеча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 14 мая на Закарпатье обрушилось здание бывшего кинотеатра «Луч» в Виноградове, в результате чего погиб человек.

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