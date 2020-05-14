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Происшествия

На Закарпатье вследствие обвала кинотеатра погиб человек: момент ЧП попал на видео

19:09 14 мая 2020
На месте происшествия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 14 мая, в Виноградове около 16:30 обрушилось здание бывшего кинотеатра «Луч». Ранее в центре Одессы рухнул жилой дом.

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, в недействующем кинотеатре проводили демонтажные работы. В них участвовали 10 человек. При работах обвалилась одна стена, в результате два человека оказались под завалами.

«Одного вытащили около 17:00 — он сейчас в больнице состоянии средней тяжести, второго спасатели извлекли из-под завалов около 17:15 уже без признаков жизни. На месте продолжают работать спасатели и полиция», — написал Глагола

Демонтаж здания проводился в связи с тем, что на месте бывшего кинотеатра планируют построить супермаркет.

Ранее сообщалось, что в Киеве рухнул шпиль известного исторического здания.

Фото: «Севлюш Інфо»

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