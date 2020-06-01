Поднимая высоко ноги: Волочкова похвасталась очень откровенным шпагатом

Шоу-бизнес

Напугавшая в прошлом году поклонников странной худорбой экс-прима Большого Анастасия Волочкова решила снова завести разговор о диете, нагрузках и карантине.

Для этого готовящаяся к бракосочетанию женщина избрала свой излюбленный ракурс — из положения в шпагате, но в этот раз вертикального.

У себя на странице в Instagram"королева шпагатов" поделилась фотографией, на которой она, одетая в боди небесно-голубого цвета, подняла ногу высоко вверх, демонстрируя на камеру не только свою идеальную балетную форму, но и фигуру, которой явно тесно в облегающем боди.

«Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма… Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты…», — пустилась в размышления балерина.

Показывая свою стройную фигура, Анастасия продолжила разговор о необходимости соблюдения диеты даже в условиях строгих ограничений: дескать, пока все жалуются, что во время самоизоляции слишком много едят и толстеют, Волочкова не поправилась ни на грамм.

В одном из недавних постов она рассказала фанатам, что не позволяет себе никаких излишеств. Ее диету можно назвать не просто строгой — для других такое количество еды, которое потребляет балерина, означало бы жизнь впроголодь.

«Ну, вроде, я в форме. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик. А вы как питаетесь? Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах», — провозгласила она свой монолог, смотря в зеркало.

Также артистка подчеркивала, что, несмотря на частую публикацию фото щедро накрытого стола или шашлыков, она ничего из этих блюд не ест, ограничиваясь только пучком салата, А все остальное обычно съедают ее друзья, члены семьи или любимый мужчина, которого она по-прежнему не показывает публике.

Возможно, именно для него все старания Анастасии: ведь платье с 20 кг кристаллов Swarovski, как писали «ФАКТЫ», уже заказано, поэтому будущая невеста просто обязано в него «влезть» в октябре!

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