20 кг кристаллов Swarovski: стало известно, в каком платье Волочкова будет выходить замуж

Шоу-бизнес

Рекомендующая поклонникам бороться с коронавирусом при помощи перекиси водорода бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает готовиться к свадьбе, о которой заявила еще в прошлом году.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова ещё с прошлого 2019 года активно трубит о своей грядущей свадьбе. Избранником Волочковой оказался некий таинственный мужчина, которого балерина тщательно скрывает от широкой общественности, не желая раскрывать всех карт раньше времени.

Пока что Настя не знает ни конкретной даты свадьбы, ни даже места проведения своего бракосочетания, что, впрочем, и не удивительно в связи с пандемией коронавируса.

Тем не менее Волочкова продолжает с восторгом рассказывать о грядущей свадьбе.

В частности, балерина утверждает, что свадьба будет без преувеличений очень роскошной. А главным атрибутом на ней станет изысканное платье невесты, на которое балерина не планирует жалеть денег.

Как отметила Волочкова, она заказала свадебное платье с индивидуальным пошивом у звёздного дизайнера Аники Керимовой. Ориентировочная стоимость данного заказа — ни много ни мало 15 млн рублей (около 5,4 млн гривен), что и не удивительно, ведь Керимова украсит свадебный наряд для знаменитой балерины десятками камней Swarovski.

«На платье уйдет двадцать килограммов кристаллов Сваровски. Оно будет из итальянского шелка с использованием французского кружева. Анастасия — роскошная женщина, поэтому наряд только подчеркнет ее природную красоту», — рассказала дизайнер порталу prozvezd.info.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам Волочковой, свадьба назначена на 20.10.2020, а брачная ночь пройдет в питерской квартире Анастасии, которая больше похожа на дворец. Что касается жениха — он, как утверждает балерина, «красивый, стройный, сексуальный. И самое главное — он никогда не был женат».

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