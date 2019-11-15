Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, имя которой было названо в программе Андрея Малахова об эскортницах, стремительно теряет вес. Отощавшая звезда напугала поклонников своим видом. На последних фото, опубликованных в Instagram, Анастасия выглядит очень худой. Балерина села на строгую диету и много тренируется в зале, в танцевальном классе.

«Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик „Том-Ям“ — вот и вся моя еда. Да, мне и не хочется есть. Я так устаю у балетного станка, репетируя порой по 8 часов в день своё новое шоу „Балерина в зазеркалье цирка“, что мне уже не до еды», — говорила ранее Волочкова.

Поклонники в комментариях отмечают, что Анастасия выглядит слишком истощенной. Хоть балерина и очень похудела, ее тело далеко от идеала. Подписчики советуют Волочковой хоть немного подкачаться.

Бьют тревогу и диетологи, они отмечают, что рацион Анастасии слишком скуден. Она не получает необходимую для здорового образа жизни энергию. По мнению специалистов, балерина уж слишком ограничивает себя в калориях, что может привести к анорексии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочь Волочковой и Вдовина затмила на красной дорожке мачеху.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter