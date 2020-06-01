Вытащили деньги из кармана: Юрия Горбунова обокрали на киевском вокзале

Шоу-бизнес

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов решил поздравить столицу Украины с праздником. Он вспомнил свое не очень веселое знакомство с Киевом. Горбунова тогда обокрали на вокзале, а позже нахамили в магазине.

«Впервые я приехал в Киев в 1988 году — учиться в театральном институте. Я влюбился в этот город с первого взгляда! Хотя в первый же день у меня из кармана на вокзале вытащили деньги, а в центральном гастрономе на мой украинский язык ответили: „Я вас не понимаю!“ Это была столица советской Украины», — написал Юрий в соцсетях.

Он также поблагодарил Киев за встречу с Катей Осадчей, которая стала его женой и родила ему сына.

Кстати, недавно Горбунов впервые раскрыл тайные подробности свадьбы с Осадчей.

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