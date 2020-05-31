Общество и люди

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления

В последнее воскресенье мая традиционно отмечается День Киева. В этом году праздник пройдет в онлайн-формате.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые порадуют ваших друзей и родственников.

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит вам много позитивных эмоций.

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Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.



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Киев нынче отмечает

Праздник — день рождения.

Нет столицы нашей краше —

Знаем без сомнения.

Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

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Именинник Киев-град нам безумно нравится,

Белыми каштанами издавна он славится!

Киевляне, вам желаю доброты и света,

Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

Напомним, что ко Дню Киева в столице запели памятники.

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