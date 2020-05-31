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День Киева 2020: красивые открытки и поздравления
В последнее воскресенье мая традиционно отмечается День Киева. В этом году праздник пройдет в онлайн-формате.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые порадуют ваших друзей и родственников.
Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит вам много позитивных эмоций.
***
Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
***
Киев нынче отмечает
Праздник — день рождения.
Нет столицы нашей краше —
Знаем без сомнения.
Процветай, любимый город,
Радостный, каштановый.
Ты могучий и прекрасный,
Поздравляем заново!
***
Именинник Киев-град нам безумно нравится,
Белыми каштанами издавна он славится!
Киевляне, вам желаю доброты и света,
Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!
Напомним, что ко Дню Киева в столице запели памятники.19
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