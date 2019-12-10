Юрий Горбунов рассказал о тайной свадьбе с беременной Осадчей

Шоу-бизнес

Известный телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, отличившийся недавно эпатажной выходкой с Тиной Кароль, впервые раскрыл тайные подробности свадьбы с Катериной Осадчей. Они поженились в феврале 2017 года, буквально за две недели до рождения их сына Ивана.

Как рассказал Юрий, тогда они не стали устраивать пышную свадьбу, ограничились вечеринкой.

«Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали», — поделился подробностями Горбунов с VIVA!

Он признается, что ничего не планировали, но друзья устроили им сюрприз.

«Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили самых близких друзей. Наши кумовья пригнали с Film.ua советскую „Чайку“ с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование. Потом на вечеринке оказалось, что есть и артисты, и программа, и народные обряды — ходили там со всякими караваями, пели песни и было все круто. Ми ничего из этого не планировали, все сделали наши кумовья», — рассказал Юрий.

Горбунов говорит, что Катя мечтает о такой свадьбе, где сможет оторваться по полной и обещает устроить ей идеальный праздник.

Напомним, Горбунов является продюсером комедии «Скажене весілля». Потап, Олег Винник и Оля Полякова выпустили взрывной клип «Свят! Свят! Свят!», который стал саундтреком ко второй части фильма.

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