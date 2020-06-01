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«Во время матча Лиги чемпионов у меня уже был коронавирус»: тренер Малиновского шокировал признанием
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини (цвета клуба защищает футболист сборной Украины Руслан Малиновский) шокировал признанием, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» он уже был заражен коронавирусом.
«Я чувствовал себя плохо за день до игры в Валенсии, а затем во второй половине матча почувствовал себя еще хуже. Если вы посмотрите на фотографии, я не очень хорошо выгляжу на скамейке. Это было 10 марта. Две ночи спустя я плохо спал. У меня не было лихорадки, но я чувствовал, что болею.
Каждые две минуты приезжала машина скорой помощи, так как рядом с базой есть больница. Все напоминало военную зона. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в эту больницу. Я не могу идти туда сейчас, мне так много еще предстоит сделать. На следующий день команда получила еду от шеф-повара со звездой Мишлен, который является поклонником «Аталанты», а я еще и вино. Я попробовал напиток и сказал: «Это вода…» Да и еда была на вкус как хлеб. Я полностью потерял чувство вкуса. Поскольку у меня никогда не было лихорадки, я не проходил текст, но 10 дней назад анализ крови подтвердил, что у меня был COVID-19″, — приводит слова 62-летнего Джан Пьеро Гасперини Football Italia.
Испанская «Валенсия» жестко отреагировала на признание итальянского специалиста, обвинив его в преступной халатности.
«Наш клуб хотел бы публично выразить удивление по поводу того, что тренер команды соперника в матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что в день поединка 10 марта на „Месталье“ знал, что страдает от симптомов, предположительно связанных с коронавирусом. При этом он не принял профилактических мер, подвергая риску множество людей во время их поездки в Валенсию и пребывания там», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, «Аталанта», выбившая из Лиги чемпионов «Шахтер», по сумме двух встреч разгромила «Валенсию» с общим счетом 8:4 и впервые вышла в четвертьфинал турнира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мэр Бергамо назвал проведение поединка Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» со зрителями «биологической бомбой».
Фото Getty Images23
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